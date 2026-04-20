Сегодня православные верующие отметят Радоницу, или день поминовения усопших.

Многие поминают своих родных и близких. В храмах служат полную панихиду, в которую включают пасхальные песнопения, ведь Радоница отмечается на девятый день после Пасхи. Верующие ставят свечи, подают поминальные записки с именами почивших и возносят молитвы за них. Кроме того, завтра в восьми регионах страны объявлен выходной, в частности, в соседних Краснодарском и Ставропольском краях, а также Кабардино-Балкарии и Адыгее. Как отмечают эксперты, практика нерабочих дней по религиозным праздникам помогает снизить социальное напряжение и повышает лояльность работников.