11 января, 16:47
 4 °C
92,09
78,23
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
11 января, 13:40
НовостиСобытие

Сегодня — День заповедников и национальных парков.

Сегодня — День заповедников и национальных парков.

Этот праздник отмечают в России ежегодно как напоминание о важности сохранения дикой природы и животного мира. В Калмыкии четыре особо охраняемые территории федерального значения и девятнадцать — регионального. А государственный биосферный заповедник «Чёрные земли» можно с уверенностью назвать достоянием России. Численность и видовой состав животных меняются в зависимости от сезона. Заповедник «Чёрные земли» образован в 1990 году. А через три года ему был присвоен статус биосферного резервата мирового значения. Антропогенную пустыню ежегодно посещают сотни исследователей. Она является известным пристанищем сайгаков. Отчасти именно для их охраны и были созданы «Чёрные земли». Популяция этих животных могла полностью исчезнуть из-за браконьеров и хищников.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия