Сегодня — День заповедников и национальных парков.

Этот праздник отмечают в России ежегодно как напоминание о важности сохранения дикой природы и животного мира. В Калмыкии четыре особо охраняемые территории федерального значения и девятнадцать — регионального. А государственный биосферный заповедник «Чёрные земли» можно с уверенностью назвать достоянием России. Численность и видовой состав животных меняются в зависимости от сезона. Заповедник «Чёрные земли» образован в 1990 году. А через три года ему был присвоен статус биосферного резервата мирового значения. Антропогенную пустыню ежегодно посещают сотни исследователей. Она является известным пристанищем сайгаков. Отчасти именно для их охраны и были созданы «Чёрные земли». Популяция этих животных могла полностью исчезнуть из-за браконьеров и хищников.