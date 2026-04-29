Безопасность на дороге — в ваших руках.

Многие ДТП можно предотвратить, если соблюдать простые правила.

Госавтоинспекция Калмыкии рассказывает, как сделать поездки безопаснее:

Перед поездкой:

• проверьте техническое состояние автомобиля (тормозную систему, фары, давление в шинах);

• спланируйте маршрут и учтите погодные условия.

Во время движения:

• соблюдайте скоростной режим и дистанцию;

• избегайте резких манёвров;

• полностью сосредоточьтесь на дороге (телефон, еда, сложные разговоры — потом);

• используйте ремни безопасности — это снижает риск травм в 2–5 раз;

• для детей обязательно автокресло — оно защищает в случае аварии.

У пешеходных переходов:

• снижайте скорость заранее;

• пропускайте пешеходов — даже если они начинают переходить не совсем по правилам.

Ваша внимательность сегодня может спасти чью‑то жизнь завтра. Соблюдайте ПДД! Берегите себя и своих близких!

