Безопасность на дороге — в ваших руках.
Многие ДТП можно предотвратить, если соблюдать простые правила.
Госавтоинспекция Калмыкии рассказывает, как сделать поездки безопаснее:
Перед поездкой:
• проверьте техническое состояние автомобиля (тормозную систему, фары, давление в шинах);
• спланируйте маршрут и учтите погодные условия.
Во время движения:
• соблюдайте скоростной режим и дистанцию;
• избегайте резких манёвров;
• полностью сосредоточьтесь на дороге (телефон, еда, сложные разговоры — потом);
• используйте ремни безопасности — это снижает риск травм в 2–5 раз;
• для детей обязательно автокресло — оно защищает в случае аварии.
У пешеходных переходов:
• снижайте скорость заранее;
• пропускайте пешеходов — даже если они начинают переходить не совсем по правилам.
Ваша внимательность сегодня может спасти чью‑то жизнь завтра. Соблюдайте ПДД! Берегите себя и своих близких!
