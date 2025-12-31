16 января, 17:22
16 января, 13:54
НовостиСобытие

Калмыкия выбыла из ТОП-3 самых читающих регионов России.

По итогам прошлого года лидерами стали жители Магаданской области, проводящие с книгами в среднем 1 час 27 минут в день. Почетные второе и третье места заняли Курганская и Сахалинская области. Рейтинг опубликовало агентство ТАСС. Калмыкия, которая была лидером в 2024 году, в новом рейтинге опустилась на пятую строчку. Несмотря на это, сами жители республики стали читать больше — их среднее времяпрепровождение с «источником знаний» выросло до 1 часа 23 минут в день. Агентство отмечает, что россияне в целом стали читать на 10% больше, чем годом ранее.

