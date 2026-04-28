29 апреля, 16:58
НовостиГород

Ремень безопасности: выбор в пользу жизни

Дорога — это не просто путь, а ответственность перед собой и теми, кто ждёт нас дома. Часто мы воспринимаем ремень как формальность, но на самом деле это надежная защита, дар, который бережёт нас в пути.

Госавтоинспекция Калмыкии призывает:

Помните, что пристегиваться нужно не ради отсутствия штрафов или камер. Это честный договор с собственной совестью и забота о близких.

•Для каждого в салоне: Безопасность не делится на «передние» и «задние» места. Только полная фиксация всех пассажиров гарантирует защиту при резком маневре.

• Для самых маленьких: Детское кресло — это не обуза, а единственно верный способ уберечь ребенка.

• Без обмана: Заглушки лишь создают иллюзию тишины, лишая вас шанса на спасение.

Пусть каждая ваша поездка начинается с правильного щелчка, а дорога будет светлой и спокойной, без бед и напастей.

В добрый путь! Берегите себя и тех, кто вам дорог! 🚘

#Элиста #Калмыкия #Госавтоинспекция08 #ПДД #Пристегнись #Безопасность

