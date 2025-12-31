Прокуратура Калмыкии составила портрет среднестатистического преступника.

а прошлый год в регионе выявлено 1149 лиц, преступивших закон. 98,8% из них — местные жители. Чаще всего преступления совершают люди в возрасте 30–49 лет, их больше половины. Основная часть среди них — мужчины (85,8%). По данным статистики, львиная доля преступников со средним образованием или СПО не имели постоянного дохода. 22,8% в тот момент находились в состоянии алкогольного опьянения, 0,5% — наркотического.

Всего в прошлом году зарегистрировано 2510 преступлений. Это означает, что каждые 3 часа 30 минут совершалось одно такое деяние. При этом преступления закона раскрывали в среднем за 6 часов 52 минуты.

Что касается частоты их совершения, то убийства происходили каждые 4 недели, кражи — через 21 час, мошенничество — каждые 13 часов, преступления, связанные с наркотиками, случались через 34 часа 28 минут, экономической направленности — каждые 41 час 28 минут, коррупционные — 65 часов 24 минуты.

Преступления в общественных местах фиксировались каждые 17 часов 42 минуты, на улицах и в парках — через 25 часов 36 минут.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия