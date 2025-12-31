16 января, 18:44
16 января, 13:41
НовостиСобытие

Ушёл из жизни доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации и Калмыцкой АССР, почётный гражданин Республики Калмыкия Санал Бадмаев.

С 1969 года его профессиональная деятельность была неразрывно связана с Калмыцким государственным университетом, где он прошёл путь от преподавателя до первого проректора. Санал Батыевич долгие годы возглавлял кафедру экономической теории и управления, а также руководил научно-исследовательским центром университета по изучению национально-региональных экономик.

В 1983 году он защитил докторскую диссертацию. Его многолетняя научно-педагогическая и общественная работа, значительный вклад в экономическое и культурное развитие республики и страны отмечены многочисленными государственными наградами и званиями

Фото: КалмГУ им. Б. Б. Городовикова

