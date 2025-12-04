Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили расписание экзаменов на 2026 год.
Расписание ЕГЭ-2026:
•1 июня — история, литература, химия
•4 июня — русский язык
•8 июня — математика (база и профиль)
•11 июня — обществознание, физика
•15 июня — биология, география, иностранные языки (письменно)
•18–19 июня — устные иностранные языки и информатика
Резервные дни: 22–25 июня. Также 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать один предмет.
Расписание ОГЭ-2026:
•2 июня — математика
•5, 16, 19 июня — все предметы, кроме русского языка и математики
•6 июня — информатика и иностранные языки
•9 июня — русский язык
Резервные дни: 29 июня — для сдачи экзамена по математике; 2 июля — по русскому языку; 3 и 6 июля — по другим учебным предметам.