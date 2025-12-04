Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили расписание экзаменов на 2026 год.

Расписание ЕГЭ-2026:

•1 июня — история, литература, химия

•4 июня — русский язык

•8 июня — математика (база и профиль)

•11 июня — обществознание, физика

•15 июня — биология, география, иностранные языки (письменно)

•18–19 июня — устные иностранные языки и информатика

Резервные дни: 22–25 июня. Также 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать один предмет.

Расписание ОГЭ-2026:

•2 июня — математика

•5, 16, 19 июня — все предметы, кроме русского языка и математики

•6 июня — информатика и иностранные языки

•9 июня — русский язык

Резервные дни: 29 июня — для сдачи экзамена по математике; 2 июля — по русскому языку; 3 и 6 июля — по другим учебным предметам.