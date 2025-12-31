20 января, 18:51
20 января, 15:48
НовостиСобытие

Изменились правила выезда детей из России.

Теперь все несовершеннолетние до 14 лет должны пересекать границу исключительно по заграничному паспорту. Простое свидетельство о рождении, даже с отметкой о гражданстве, больше для этой цели не подходит, сообщили в МВД России.

Важный нюанс: это правило действует для поездок в любые страны, даже в безвизовые для россиян, такие как Абхазия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия. Теперь и туда детям потребуется загранпаспорт.

