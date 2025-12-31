С 2026 года в страховой стаж будут полностью включать отпуск по уходу за каждым ребёнком до полутора лет

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Ранее в стаж засчитывали не более шести лет ухода — только за первых четырёх детей.

Это изменение позволит увеличить будущую пенсию родителям, которые воспитывали пять и более детей. Также перерасчёт смогут получить те, кто уже вышел на пенсию. В случае рождения двойни или тройни периоды ухода за каждым ребёнком будут суммироваться.

За каждый год ухода начисляются пенсионные баллы: 1,8 балла в год за первого ребёнка, 3,6 — за второго, 5,4 — за третьего и последующих. Для пересчёта пенсии по новым правилам необходимо обратиться в Социальный фонд России или подать заявление через портал «Госуслуги».

