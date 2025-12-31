20 января, 19:04
 -8 °C
91,2
77,82
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
20 января, 15:52
НовостиСобытие

С 2026 года в страховой стаж будут полностью включать отпуск по уходу за каждым ребёнком до полутора лет

С 2026 года в страховой стаж будут полностью включать отпуск по уходу за каждым ребёнком до полутора лет

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Ранее в стаж засчитывали не более шести лет ухода — только за первых четырёх детей.

Это изменение позволит увеличить будущую пенсию родителям, которые воспитывали пять и более детей. Также перерасчёт смогут получить те, кто уже вышел на пенсию. В случае рождения двойни или тройни периоды ухода за каждым ребёнком будут суммироваться.

За каждый год ухода начисляются пенсионные баллы: 1,8 балла в год за первого ребёнка, 3,6 — за второго, 5,4 — за третьего и последующих. Для пересчёта пенсии по новым правилам необходимо обратиться в Социальный фонд России или подать заявление через портал «Госуслуги».

Фото: Объясняем. рф

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия