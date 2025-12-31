Выпускники школ Малодербетовского и Городовиковского районов получили денежные призы.

Они станут подспорьем в их подготовке к поступлению в вузы. Они — участники ежегодного конкурса эссе на тему: «Будущее как степь: пространство выбора и горизонт событий». Он был объявлен депутатом Государственной Думы Бадмой Башанкаевым совместно с уроженцем Малых Дербет Русланом Рафиковым и неравнодушным Глебом из Городовиковска. Уже стали известны имена победителей.

— Ваш высокий интерес к конкурсу — это очень приятно, что наша молодёжь проявляет активность в определении своего будущего. Ребята, все, кто принимал участие, — вы молодцы, будущее и гордость региона и нашей страны!

Видео: Бадма Башанкаев