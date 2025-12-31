22 января, 18:11
 -5 °C
90,72
77,52
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
22 января, 14:37
НовостиСобытие

Выпускники школ Малодербетовского и Городовиковского районов получили денежные призы.

Они станут подспорьем в их подготовке к поступлению в вузы. Они — участники ежегодного конкурса эссе на тему: «Будущее как степь: пространство выбора и горизонт событий». Он был объявлен депутатом Государственной Думы Бадмой Башанкаевым совместно с уроженцем Малых Дербет Русланом Рафиковым и неравнодушным Глебом из Городовиковска. Уже стали известны имена победителей.

— Ваш высокий интерес к конкурсу — это очень приятно, что наша молодёжь проявляет активность в определении своего будущего. Ребята, все, кто принимал участие, — вы молодцы, будущее и гордость региона и нашей страны!

Видео: Бадма Башанкаев

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия