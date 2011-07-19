8 октября, 12:10
МЧС предупреждает!
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09 октября в Калмыкии ожидается усиление западного ветра с порывами до 15-20 м/с.
09 октября в Калмыкии ожидается усиление западного ветра с порывами до 15-20 м/с.
МЧС настоятельно рекомендует соблюдать осторожность и придерживаться мер личной безопасности:
Все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
Держитесь подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач;
Не стоит находиться вблизи деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт;
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