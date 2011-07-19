МЧС предупреждает!

09 октября в Калмыкии ожидается усиление западного ветра с порывами до 15-20 м/с.



МЧС настоятельно рекомендует соблюдать осторожность и придерживаться мер личной безопасности:



Все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

Держитесь подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач;

Не стоит находиться вблизи деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт;