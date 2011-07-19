В стенах Национальной библиотеки имени Амур Санана прошел вечер памяти Валерия Прокопенко.

В этом году члену Союза писателей России, известному журналисту, писателю-экологу ему бы исполнилось 75 лет. Он - автор более двухсот рассказов, новелл, очерков, стихотворений в прозе.

Валерий Прокопенко всегда остро чувствовал потребность в литературном творчестве. Почти все сюжеты взяты из жизни, ничего выдумывать не приходилось. Так случилось, рассказывает Народный поэт Калмыкии Григорий Кукарека, что все творчество Прокопенко посвящено любви к природе и ее охране.