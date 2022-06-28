7 февраля, 08:57
Студенты Калмыцкого государственного университета – приняли участие в форуме "Снежный десант"
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Он проходил в республике Крым. Мероприятие лидеров было направлено на развитие добровольчества в молодежной среде, профориентацию и содействие трудоустройству выпускников ВУЗов.
Он проходил в республике Крым. Мероприятие лидеров было направлено на развитие добровольчества в молодежной среде, профориентацию и содействие трудоустройству выпускников ВУЗов.
В форуме наряду с ребятами из Калмыкии принимают участие активисты Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Участники уже побывали на лекциях, образовательных и творческих мастер-классах, прошли обучение искусству PR.
Фото: www.elista.org
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