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7 февраля, 08:57

Студенты Калмыцкого государственного университета – приняли участие в форуме "Снежный десант"

Студенты Калмыцкого государственного университета – приняли участие в форуме "Снежный десант"

Он проходил в республике Крым. Мероприятие лидеров было направлено на развитие добровольчества в молодежной среде, профориентацию и содействие трудоустройству выпускников ВУЗов.

В форуме наряду с ребятами из Калмыкии принимают участие активисты Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Участники уже побывали на лекциях, образовательных и творческих мастер-классах, прошли обучение искусству PR.

Фото: www.elista.org

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