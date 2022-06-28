Студенты Калмыцкого государственного университета – приняли участие в форуме "Снежный десант"

Он проходил в республике Крым. Мероприятие лидеров было направлено на развитие добровольчества в молодежной среде, профориентацию и содействие трудоустройству выпускников ВУЗов.



В форуме наряду с ребятами из Калмыкии принимают участие активисты Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Участники уже побывали на лекциях, образовательных и творческих мастер-классах, прошли обучение искусству PR.



Фото: www.elista.org