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14 апреля, 17:24

Сотруднику столичной администрации избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца

Сотруднику столичной администрации избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца

Он подозревается в распространении фейков о Вооруженных силах России. На 40-летнего элистинца заведено уголовное дело.

По данным следствия, подозреваемый, находясь при исполнении своих обязанностей, использовал служебный компьютер и сеть «Интернет» для создания телеграм-канала. В нем в открытом доступе он распространял под видом достоверных - заведомо ложные сведения о количестве погибших военнослужащих. При этом публикации он сопровождал оскорбительными высказываниями в их адрес.

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