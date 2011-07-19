Сотруднику столичной администрации избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца

Он подозревается в распространении фейков о Вооруженных силах России. На 40-летнего элистинца заведено уголовное дело.

По данным следствия, подозреваемый, находясь при исполнении своих обязанностей, использовал служебный компьютер и сеть «Интернет» для создания телеграм-канала. В нем в открытом доступе он распространял под видом достоверных - заведомо ложные сведения о количестве погибших военнослужащих. При этом публикации он сопровождал оскорбительными высказываниями в их адрес.