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9 февраля, 14:44

Сегодня состоится открытие большой фотовыставки «Калмыцкая степь» в Астрахани.

Сегодня состоится открытие большой фотовыставки «Калмыцкая степь» в Астрахани.
Её автор – руководитель Театра костюма и пластики Татьяна Милованова. В экспозиции будут представлены постановочные фотографии о жизни калмыков дореволюционного периода. Быт, обряды, культура взаимоотношений – все это запечатлено в фотокартинах, как цельные художественные образы. Кроме того, зрителей ждет яркое дефиле моделей, которые презентуют коллекции калмыцкой стилизованной одежды.
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