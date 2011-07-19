Сегодня состоится открытие большой фотовыставки «Калмыцкая степь» в Астрахани.

Её автор – руководитель Театра костюма и пластики Татьяна Милованова. В экспозиции будут представлены постановочные фотографии о жизни калмыков дореволюционного периода. Быт, обряды, культура взаимоотношений – все это запечатлено в фотокартинах, как цельные художественные образы. Кроме того, зрителей ждет яркое дефиле моделей, которые презентуют коллекции калмыцкой стилизованной одежды.

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