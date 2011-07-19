Осенний призыв начнется 1 ноября

"В этом году из-за загруженности военкоматов срок начала набора срочников начнется позже. Именно поэтому сам призыв перенесен", – отметил министр обороны России Сергей Шойгу.



При этом изменение сроков начала призыва не повлияет на сроки демобилизации отслуживших военнослужащих. "Что касается сроков возвращения военнослужащих по призыву домой, указ на это не распространяется. 1 октября ребята начнут возвращаться домой", – заявил Шойгу.



Как правило, осенний призыв в России начинается с 1 октября. Однако 30 сентября президент Владимир Путин подписал указ о начале призыва с 1 ноября. Согласно документу, в России в рамках осенней кампании призовут 120 тысяч человек. Из Калмыкии, отметим, традиционно призывается около 400 молодых людей.