Врачи и санитарная авиация спасли беременную женщину в Калмыкии.
В Яшалтинском районе Калмыкии экстренно эвакуировали беременную женщину на 34-й неделе. У пациентки резко ухудшилось состояние: слабость, головокружение и высокое артериальное давление.
Врач-гинеколог Тамара Ермошкаева диагностировала акушерскую патологию и приняла решение о срочной госпитализации. Бригада санитарной авиации под руководством Евгении Сасаевой вылетела на вертолёте в Яшалту и доставила пациентку в Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой в Элисте.
Будущая мама была своевременно госпитализирована, и её жизнь удалось сохранить.
Фото: Перинатальный центр Калмыкии