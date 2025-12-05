Врачи и санитарная авиация спасли беременную женщину в Калмыкии.

В Яшалтинском районе Калмыкии экстренно эвакуировали беременную женщину на 34-й неделе. У пациентки резко ухудшилось состояние: слабость, головокружение и высокое артериальное давление.

Врач-гинеколог Тамара Ермошкаева диагностировала акушерскую патологию и приняла решение о срочной госпитализации. Бригада санитарной авиации под руководством Евгении Сасаевой вылетела на вертолёте в Яшалту и доставила пациентку в Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой в Элисте.

Будущая мама была своевременно госпитализирована, и её жизнь удалось сохранить.

Фото: Перинатальный центр Калмыкии