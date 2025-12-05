7 декабря, 12:10
 1 °C
88,7
76,09
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
7 декабря, 09:00
НовостиСобытие

Врачи и санитарная авиация спасли беременную женщину в Калмыкии.

Врачи и санитарная авиация спасли беременную женщину в Калмыкии.

В Яшалтинском районе Калмыкии экстренно эвакуировали беременную женщину на 34-й неделе. У пациентки резко ухудшилось состояние: слабость, головокружение и высокое артериальное давление.

Врач-гинеколог Тамара Ермошкаева диагностировала акушерскую патологию и приняла решение о срочной госпитализации. Бригада санитарной авиации под руководством Евгении Сасаевой вылетела на вертолёте в Яшалту и доставила пациентку в Перинатальный центр им. О.А. Шунгаевой в Элисте.

Будущая мама была своевременно госпитализирована, и её жизнь удалось сохранить.

Фото: Перинатальный центр Калмыкии

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия