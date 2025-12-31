15 января, 20:54
15 января, 17:22
НовостиСобытие

️В Калмыкии задержали водителя грузовика в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошёл 14 января на 287 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий». 61-летний водитель автомобиля «Вольво» был остановлен на стационарном посту ДПС. У него выявили признаки алкогольного опьянения, которые позже подтвердило медицинское освидетельствование.

В отношении нарушителя составлены административные материалы, а грузовик помещён на штрафстоянку. Водителю грозит крупный штраф и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Видео: МВД Калмыкии

