️В Калмыкии задержали водителя грузовика в состоянии алкогольного опьянения.
Инцидент произошёл 14 января на 287 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий». 61-летний водитель автомобиля «Вольво» был остановлен на стационарном посту ДПС. У него выявили признаки алкогольного опьянения, которые позже подтвердило медицинское освидетельствование.
В отношении нарушителя составлены административные материалы, а грузовик помещён на штрафстоянку. Водителю грозит крупный штраф и лишение прав на срок от полутора до двух лет.
Видео: МВД Калмыкии