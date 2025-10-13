В Элисте прошла сессия Народного Хурала Калмыкии 7-го созыва.

В повестке значилось 11 вопросов. Депутаты обсудили проект закона «О республиканском бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» в первом чтении. Докладчик — первый заместитель Председателя Правительства, министр финансов Очир Шургучеев. Он отметил, что главенствующим в проекте республиканского бюджета является выполнение социальных обязательств перед гражданами. Нормотворческий документ сформирован с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики, прогноза социально-экономического развития, основных приоритетов, обозначенных Президентом и Правительством РФ. После обсуждения проект главного финансового плана региона принят в первом чтении.

Фото: Хурал08