23 ноября, 13:04
23 ноября, 09:56
НовостиСобытие

В Центральном хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» начнутся ежегодные ритуалы продления жизни «Нас утдуллһн».

Первый молебен состоится 29 ноября и будет посвящён божеству долголетия Белой Таре.

Как пояснил монах-астролог гелонг Тенпа Цультим (Санан Матвенов), эти практики особенно важны для людей, рождённых в годы Лошади, Мыши, Петуха, Зайца, Тигра и Собаки. Возносимые молитвы направлены на укрепление жизненной энергии, необходимой для здоровья и благополучия.

Видео: Калмыцкий Хурул

Новости на канале Россия 24
