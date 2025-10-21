В Центральном хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» начнутся ежегодные ритуалы продления жизни «Нас утдуллһн».

Первый молебен состоится 29 ноября и будет посвящён божеству долголетия Белой Таре.

Как пояснил монах-астролог гелонг Тенпа Цультим (Санан Матвенов), эти практики особенно важны для людей, рождённых в годы Лошади, Мыши, Петуха, Зайца, Тигра и Собаки. Возносимые молитвы направлены на укрепление жизненной энергии, необходимой для здоровья и благополучия.

Видео: Калмыцкий Хурул