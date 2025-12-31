21 января, 14:43
21 января, 11:28
НовостиСобытие

Рифат Сабитов: «Сфера медиа и коммуникаций развивается очень динамично. Происходят трансформации, которые оказывают влияние на привычки многих россиян»

Одним из главных событий 2025 года в сфере медиа и коммуникаций признан запуск национального мессенджера. Рейтинг представил ВЦИОМ.

В медиапотреблении зафиксирован рост доли российского контента. По оценкам аналитиков, отечественные фильмы заняли около 80% кинопроката, а доля просмотров российских сериалов превысила 75%. Росту способствовали господдержка отрасли и уход западных игроков.

Эксперты также отметили усиление коротких форматов, рост влияния ИИ и снижение роли традиционных поисковиков. Маркетплейсы, укрепив позиции в торговле, начали активнее выходить на рекламный и медийный рынки.

«Сфера медиа и коммуникаций развивается очень динамично. Происходят трансформации, которые оказывают влияние на привычки многих россиян. Те события, которые были определены Аналитическим центром ВЦИОМ и экспертами нашего Координационного совета, задают векторы развития коммуникаций и медиа на ближайшие годы», — прокомментировал председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, эксперт РОЦИТ, зампред Общественного совета при Минцифры России, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.

Фото: ГТРК "Ставрополье"

