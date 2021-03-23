Что готова предложить Калмыкии для того, чтобы стать частью Нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства»?

Пока он на стадии разработки. Президент поручил включить в него меры поддержки этнокультурного направления. На заседании Совета по межнациональным отношениям Путин подчеркнул, что необходимо обеспечить доступ молодежи к культуре и традициям народов. И степной регион готов выполнить эту задачу.

Испокон веков кочевники топили свои жилища кизяком. Это дело непростое - поддерживать тепло в очаге. Я даже не могу сделать это самостоятельно, мне помогает хозяйка.

Провести пару дней вместе с настоящими номадами. Окунуться в их быт и культуру. Принять участие в изготовлении традиционных напитков и блюд. А ночью у костра под древние сказания джангарчи наслаждаться неповторимым вкусом только что истомлённого в земле кюр. Всё это готовы организовать для будущих туристов в Яшкульском районе.

В известном в республике овцеводческом племенном хозяйстве разводят и калмыцких бактрианов. Их здесь 130. Самые крупные в мире двугорбые верблюды – верные спутники степняков, бегают они во много раз быстрее лошади. При массе почти в полторы тонны, это очень ранимые и дружелюбные существа. Они и друзья, и помощники, и источники сырья в непростой жизни кочевника.

Дать прочувствовать уникальную красоту первозданной степи готовы многие в Калмыкии. Уже работают такие маршруты как «Одинокий тополь», «Долина лотосов», «Адык-страна Бумба», несколько неповторимых эко-маршрутов ждут посетителей биосферного заповедника «Чёрные земли» с огромным разнообразием представителей флоры и фауны. Скоро встретит гостей Фестиваль тюльпанов. В ответственном ведомстве разрабатываются и многие другие проекты, которые могут войти в готовящийся сегодня Национальный проект «Туризм и гостеприимство».

Не самым лучшим образом для турсферы региона сказался минувший 2020 год, прошедший под знаком пандемии. И сегодня, как никогда, очевидно: чтобы количество туристов в Калмыкию росло, нужна инфраструктура и современные условия для их пребывания в регионе. Об этом говорил и Глава государства на недавнем совещании, посвящённом этой теме.

«Чтобы любить свою Родину, молодые поколения должны ее знать, во всем многообразии природы, географии, истории, культуры, традиций наших народов», - уверен Президент. Он выразил надежду, что этому будет способствовать нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства».