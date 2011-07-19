Водоемы Калмыкии опасны для купания. Об этом нам сегодня сообщили в управлении Роспортебнадзора

Ведомство систематически проводит мониторинг качества воды и прибрежных территорий. Данные новых результатов не соответствуют нормам и, кроме того опасны для жизни и здоровья.

Как поясняют специалисты, пресные водоемы имеют небольшую площадь и глубину, они в летний период очень быстро прогреваются и водородный показатель местами начинает граничить с нижней отметкой допустимого порога, - эти факторы благоприятно влияют на сохранение и размножение подвижных бактерий разного рода, которые могут привести к тяжелым отравлениям и другим заболеваниям.