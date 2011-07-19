Сегодня в Калмыкии пройдёт экологическая акция «Сад памяти»

Вблизи посёлка Лола высадят более 250 тысяч саженцев вяза. Среди участников - сотрудники лесхоза, представители Минприроды и местные жители. Республика присоединится к международной акции. Она продлится до конца весны.

В профильном министерстве сообщили, что на землях лесного фонда общей площадью около 700 гектаров планируется посадить более 1,5 миллионов саженцев. В основном, это вяз и акация. А в границах населенных пунктов высадят саженцы дуба и крымской сосны.