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14 ноября, 15:12

Рифат Сабитов принял участие в Национальном рекламном форуме в Москве

Рифат Сабитов принял участие в Национальном рекламном форуме в Москве
Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) при поддержке Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ провела 14 ноября 2023 года однодневный саммит по взаимодействию индустрии с органами государственной власти. Мероприятие открыло деловую программу юбилейного Национального рекламного форума (НРФ) в Москве. Участники саммита обсудили вопросы, затрагивающие интересы индустрии, в зоне внимания экспертов также оказались подходы к сотрудничеству государства и рекламного бизнес-сообщества.

Заместитель Генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Рифат Сабитов поздравил участников Национального рекламного форума со 145-летием отечественной рекламы и 30-летием Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

В рамках саммита по взаимодействию индустрии с органами государственной власти Рифат Сабитов рассказал о деятельности Координационного совета коммуникационной индустрии при Общественной палате РФ.

Одним из ключевых вопросов дискуссии стало обсуждение закона «О рекламе». В качестве эффективной площадки для диалога между всеми заинтересованными сторонами Рифат Сабитов предложил рассматривать Общественную палату РФ и ее Координационный совет.

Кроме того, Рифат Сабитов остановился на важности социальной рекламы. Сегодня социальная реклама получает широкое распространение как на телевидении, так и в сети интернет. И в целом, является хорошим примером взаимодействия государства, бизнес-сообщества, некоммерческих организаций и медиа.

В данный момент, чем крупнее становится рекламный рынок, тем серьёзнее ощущается необходимость в конструктивном выстраивании диалога с органами власти. Без стратегического взаимодействия с государством невозможно достичь индустриальной прозрачности, прийти к долгосрочным инвестициям и реализации важных партнёрских инициатив. Об этом шла речь на площадках саммита в формате дискуссий, которые затронули все ключевые вопросы из практики регулирования в рекламном секторе.

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