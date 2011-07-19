«Развитие туризма города Элисты, тенденции развития, проблемы» под таким названием в столице прошёл круглый стол.

Участие в обсуждении приняли предприниматели, которые заняты в индустрии гостеприимства, выпуском сувенирной продукции, общественного питания и гостиничного бизнеса. Директор «Агентство по развитию туризма Республики Калмыкия» рассказала о федеральных и региональных мерах поддержки для тех, кто работает в сфере туризма. Аркадий Муниев – директор IT-кластера «Цифровая Калмыкия», напомнил, что с прошлого года к Фестивалю тюльпанов запущен аудиогид. Работа с приложением продолжается, в планах добавить в него такие направления как общественное питание, карта, афиша событий и многое другое, чтобы пользователь даже впервые прибывший в Калмыкию, смог с помощью цифрового продукта ориентироваться и находить для себя интересные события в Элисте и Республике. Заместитель Главы Администрации Элисты Дмитрий Довгополов рассказал о подготовке к проведению Фестиваля тюльпанов 2024, а также о пилотном туристическом проекте города на примере модулей образовательной программы «Гостеприимные города» в Сколково. Она направлена на развитие индустрии гостеприимства и повышение туристической привлекательности столицы Калмыкии. Кроме того, речь шла о мерах поддержки для турбизнеса. В этом году Администрация Элисты готова предоставить субсидии предпринимателям, работающим в области ремесел и народных художественных промыслов. Будут возмещаться и расходы за аренду торговых площадей, приобретение сырья и материалов.

Другие новости по теме