Предприниматели Калмыкии передали на нужды фронта УАЗ «Буханку» и ⃣ миллион рублей.

Дамба Сангаджиев и Сергей Даванов уже не раз помогают военнослужащим на передовой. Предприниматели были с гуманитарными миссиями в ЛНР и во Владикавказе в то время, когда мобилизованные из Калмыкии проходили там боевое слаживание. На этот раз они передали УАЗ «Буханку» для медиков, которые находятся под Донецком. Дамба и Сергей не ограничились автомобилем. Также они пожертвовали в фонд Народный Фронт «Всё для Победы!» один миллион рублей. Видео: Телеграм канал Народного фронта Республики Калмыкия