В Калмыкии задержан мужчина, напавший на женщину в магазине.

Инцидент произошел в одном из торговых объектов города.

По данным правоохранительных органов, 48-летний житель Целинного района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с работницей магазина нанес ей телесные повреждения и угрожал убийством. Пострадавшая была госпитализирована.

Подозреваемый, ранее неоднократно судимый, задержан. Следователем решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: МВД Калмыкия

