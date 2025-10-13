В Калмыкии задержан мужчина, напавший на женщину в магазине.
Инцидент произошел в одном из торговых объектов города.
По данным правоохранительных органов, 48-летний житель Целинного района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с работницей магазина нанес ей телесные повреждения и угрожал убийством. Пострадавшая была госпитализирована.
Подозреваемый, ранее неоднократно судимый, задержан. Следователем решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: МВД Калмыкия