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4 сентября, 13:54
НовостиСельское хозяйство

В Калмыкии промаркируют сельхозживотных

В Калмыкии промаркируют сельхозживотных

Вступил в силу соответствующий федеральный закон. Согласно документу, маркировать животных владельцы будут за свой счет, а учет - ветеринарные специалисты проведут безвозмездно. Как нам сообщили в региональном Минсельхозе, перечень видов сельхозживотных, подлежащих процедуре уже определен.

> Домашних питомцев это не касается. Все полученные данные будут храниться в единой базе Федеральной государственной информационной системы ветеринарии.

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