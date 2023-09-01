В Калмыкии промаркируют сельхозживотных

Вступил в силу соответствующий федеральный закон. Согласно документу, маркировать животных владельцы будут за свой счет, а учет - ветеринарные специалисты проведут безвозмездно. Как нам сообщили в региональном Минсельхозе, перечень видов сельхозживотных, подлежащих процедуре уже определен.

> Домашних питомцев это не касается. Все полученные данные будут храниться в единой базе Федеральной государственной информационной системы ветеринарии.