26 сентября, 10:05
НовостиСобытие

В Калмыкии открыли точную копию ступы Джарун Хашор.

В Калмыкии открыли точную копию ступы Джарун Хашор.

Мероприятие состоялось в Элистинском буддийском центре Падмасамбхавы, собрав верующих из Москвы, Астрахани, Ики-Бурула, Троицкого и других населенных пунктов.

В первый день III Международного буддийского форума Гьетрул Джигме Ринпоче провел церемонию инаугурации ступы Джарун Хашор — уменьшенной копии знаменитого непальского священного объекта.

Её открытие приурочено к 30-летию Буддийского центра Падмасамбхавы и подчеркивает укрепление духовных связей между Калмыкией и мировыми буддийскими традициями. Церемония стала одним из самых символичных событий форума, объединив практикующих из разных регионов России.

