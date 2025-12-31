Сегодня сотрудники Следственного комитета отмечают 15-летие со дня образования ведомства.

В 2011 году он стал отдельным федеральным государственным органом. По итогам реформы функции следствия и надзора были разделены. Первые независимые следственные органы — «майорские» канцелярии — были учреждены в России в XVIII веке Петром I. Они подчинялись непосредственно императору и вели дела о наиболее опасных деяниях, посягающих на основы государственности.

Сегодня полномочия Следственного комитета значительно шире.

Работа сотрудников СК РФ — это не просто исполнение должностных обязанностей. Благодаря их труду раскрываются тяжкие преступления, виновные несут наказание, укрепляется правопорядок, повышается доверие к правоохранительной системе.