Сегодня Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о повышении доступности лекарств для граждан, живущих в отдалённых населённых пунктах страны.

После утверждения документа появится возможность создать передвижные аптечные пункты, которые будут доставлять препараты в те сёла, деревни и посёлки, где нет стационарных аптек и фармпунктов. Калмыкия — в числе регионов, поддержавших инициативу парламентариев. В интервью депутат Бадма Башанкаев сообщил, что в планах для одной передвижной аптеки — обслуживание до 50 закреплённых мест.