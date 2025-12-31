Сборная Республики Калмыкия завоевала две медали на Первенстве Южного федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.

Соревнования проходили с 14 по 16 января в Армавире. Айс Петяев занял первое место в весовой категории до 90 кг. Савр Бамбаев стал бронзовым призёром в весовой категории свыше 90 кг. Валерия Улюмджиева, занявшая пятое место, также получила путёвку на Первенство России, которое пройдёт в марте в Ханты-Мансийске.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК