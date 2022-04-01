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4 мая, 11:05
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С этого месяца семьи Калмыкии с низким доходом начнут получать новые выплаты на детей от 8 до 17 лет

С этого месяца семьи Калмыкии с низким доходом начнут получать новые выплаты на детей от 8 до 17 лет

На эти цели направят более 1, 7 млрд рублей. Об этом сообщил управляющий региональным отделением пенсионного фонда Владимир Шургучиев. По предварительным подсчетам выплаты в регионе получат почти 16, 5 тыс детей. Заявление можно подать с начала мая в офисах МФЦ и в клиентских службах ПФР. В большинстве случаев только оно понадобится для оформления пособия. Выплату установят на 12 месяцев, затем потребуется новое заявление.

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