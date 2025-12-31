Построй карьеру в ГТРК «Калмыкия»!

В региональном филиале крупнейшего медиахолдинга страны пройдут Дни карьеры. Мы усиливаем команды по действующим творческим направлениям, открываем новые и расширяем штат. Телевидение и радио Калмыкии — это СМИ со своей историей, и мы делаем главные вести региона. То, что нас смотрит и ждет зритель, подтверждают данные российского независимого телеизмерителя «Медиахиллс»: мы первые в рейтинге телесмотрения, а наша аудитория — самая преданная и требовательная! Мы уже реализуем множество проектов и сейчас запускаем свыше десяти новых. Нам нужны три руководителя проектов и два продуктовых менеджера.

Мы опубликовали вакансии (Работа России (trudvsem.ru/company/12...)) и ждем заявки, а соискателей — на очном этапе собеседований 24 января в 13:00. Среди них можешь быть и ты.

🔹 Как попасть в ГТРК «Калмыкия»?

Выбери подходящий для себя проект (новости, тематические передачи на русском и калмыцком языках, создание аудиовизуального контента в интернете, звуковое оформление программ, ИИ, менеджмент и продажи продукта), оставь отклик и, когда с тобой свяжутся, приходи на очное собеседование. За один день можно будет пройти все этапы испытаний и сразу получить предложение о работе.

🔹 Кого мы ищем?

Нам нужны сотрудники, которые хотят менять жизнь других людей, имеют пусть и небольшой опыт, разбираются в своей сфере и не боятся брать ответственность. Им предстоит создавать и развивать проекты для десятков тысяч пользователей: телевизионный, радио, аудиовизуальный контент, в том числе с использованием искусственного интеллекта.

🔹 Что мы предлагаем?

Работа в ГТРК «Калмыкия» откроет перед тобой новые возможности, даст опыт решения задач государственного масштаба и в разы увеличит твою стоимость как специалиста. Благодаря твоей работе люди будут оперативно узнавать свежие новости о происходящем на соседней улице, в селе, поселке и нашем государстве, а богатые традиции, обычаи и культура калмыцкого народа сохранятся в веках, и о них узнают дети и внуки.

Это твой шанс сделать что-то полезное для жителей своей республики! Не упусти его!