Институт Pantone объявил цветом 2026 года оттенок Cloud Dancer — «величественный белый», названный также «облачным танцором».

Этот нейтральный белый был выбран как символ визуальной чистоты и, по замыслу экспертов, должен отражать дух времени.

Психологический подтекст нового цвета связан со стремлением к спокойствию, надеждой и возможной эмоциональной усталостью общества. Как ожидается, этот оттенок будет влиять прежде всего на моду и дизайн одежды.

Фото: sale_caviar