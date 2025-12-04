Институт Pantone объявил цветом 2026 года оттенок Cloud Dancer — «величественный белый», названный также «облачным танцором».
Этот нейтральный белый был выбран как символ визуальной чистоты и, по замыслу экспертов, должен отражать дух времени.
Психологический подтекст нового цвета связан со стремлением к спокойствию, надеждой и возможной эмоциональной усталостью общества. Как ожидается, этот оттенок будет влиять прежде всего на моду и дизайн одежды.
Фото: sale_caviar