1 января, 15:30
НовостиСобытие

Герой России, участник специальной военной операции Наран Очир-Горяев стал гостем студии ГТРК «Калмыкия».

В интервью Наран Алексеевич рассказал о своём участии в заседании Совета безопасности и в ежегодной «Прямой линии» с президентом страны, а также поделился подробностями службы.

Глава Республики охарактеризовал героя как «не только боевого офицера, но и смелого, стойкого, талантливого, мудрого человека, истинного лидера».

Перед визитом в телерадиокомпанию Бату Хасиков и Наран Очир-Горяев также посетили Дом молодёжи.

📼Подробнее в видеоматериале

