В Калмыкии более 200 семей подали заявление о распоряжении материнским капиталом в банки, с которыми Соцфонд заключил соглашения.

Обратиться напрямую в финансовые организации могут в том случае, если они решили использовать средства на покупку или строительство жилья с привлечением кредита. Средствами сертификата при этом оплачивается основной долг либо первоначальный взнос по кредиту. В итоге вместо двух обращений – в банк и Социальный фонд – владельцу сертификата достаточно обратиться только в банк – сообщили нам в пресс-службе регионального соцфонда

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