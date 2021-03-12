Возобновил работу Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ

Не работает лифт, протекает кровля или удивлены возросшей платой за коммунальные услуги? С повсеместной урбанизацией увеличивается и количество нареканий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Помочь обычным людям решить такого рода проблему помогут в региональном центре общественного контроля, который совсем недавно возобновил свою работу. Савр Бадма-Халгаев впервые за долгое время обходит участок. Здесь он строит дом для отца – инвалида 1 группы, который мечтает о собственном дворе, куда можно выезжать без посторонней помощи. Основные работы на объекте выполнены, но новоселье оттягивает отсутствие коммуникаций. Жилой массив в Южном районе Элисты по сей день остается без света, воды и газа. Всего с 2012 года участки здесь получили более 200 человек, имеющих льготы: это инвалиды, семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья и многодетные.

Центр общественного контроля стал настоящим спасением для тех, кто столкнулся с проблемами в сфере ЖКХ. Он инициирует проверки тех или иных нарушений в надзорных ведомствах, консультирует граждан в вопросах защиты их прав. Одно из негласных правил - доводить начатое до конца и отслеживать конечный результат. За 7 лет работы сюда обратились десятки элистинцев.

С начала пандемии работа центра была приостановлена, но уже сейчас сотрудники проводят как консультации по телефону, так и личный прием. Правда, пока один раз в неделю. Но уже в первые дни телефон не смолкает, а в кабинете - очередь.

Центр общественного контроля в сфере ЖКХ – это некоммерческая организация, призванная повысить эффективность работы отрасли. Те, кто уже обратился сюда считают: проблемы становятся куда понятнее, когда ты живешь по соседству, а не сидишь в чиновничьем кресле.