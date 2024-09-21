В средневековом захоронении Манжикины 2 в ходе исследований сотрудниками Государственного исторического музея был обнаружен фрагмент шелкового текстиля.

Манжикины 1 и Манжикины 2 - памятники эпохи бронзы - раннего железного века Калмыкии.

Специалисты Государственного исторического музея и НИЦ "Курчатовский институт» исследовали найденный фрагмент с помощью рентгеновской томографии и обнаружили невидимые глазу элементы орнамента, сообщает пресс-служба научного центра.

Комплексное исследование образца позволило дополнить знания о характеристиках волокон. В научном центре сообщили, что специалистам также удалось установить элементы рисунка, украшавшего ткань, тканого позолоченными нитями. Томографические исследования показали, что эти нити встречаются по всей площади текстиля. С помощью визуализации стало возможным изучить перекрытие золотых нитей в переплетении и уточнить элементы исходного орнамента, практически невидимые для глаза.

Наиболее сложным и интересным этапом исследования Анастасия Лобода - сотрудник лаборатории естественно-научных методов в гуманитарных науках, считает изучение деталей орнамента. По ее словам, золотые нити проходят по всему полотну, ныряя то в одну, то в другую сторону и формируют двухсторонний орнамент. Визуальная реконструкция основных элементов декора стала возможной при длительной обработке данных рентгеновской томографии. А еще, специалисты определили органический краситель, использованный при обработке ткани. Он был получен, предполагают они, из смолы, выделяемой насекомыми - лаковыми червецами.

"Ткани красного цвета с золотым узором распространялись на юге Русской равнины со второй половины XIII - начала XIV в. в. Одежды из подобных шелковых тканей подчеркивали статус владельца - представителя средневековой кочевой знати монгольского происхождения или местного владыки", - пояснили в НИЦ "Курчатовский институт".