Сегодня - Всемирный день рукоделия

Это праздник всех вышивальщиц, ремесленников и народных умельцев. В их числе и Оксана Бездетко. Она занимается изготовлением кукол. С мастерицей встретилась наш корреспондент Герел Кекеева.

Осуществилось то, о чем мечтала Оксана Бездетко. У нее теперь своя мастерская - в собственном доме, куда семья переехали пять лет назад. Комод, шкафы, столы, стулья и швейная машинка – недавние обретения создают уют и комфорт для творчества, без которого, по словам Оксаны, уже не мыслит жизни. Особого внимания и времени требует и ее профессиональная деятельность - юриста.

Ее увлечение – это создание коллекционных кукол. Идея зародилось лет 10 назад, в декретном отпуске. Подсказку, как с пользой проводить время, нашла в Интернете, где некоторые рукодельницы давали советы и делились опытом. С тех пор легко и с радостью погрузилась в увлекательный мир кукол.

О первых своих куклах, с которыми уже давно рассталась, Оксана рассказывает с большой любовью. Большинство из них в коллекции друзей и родственников. Позже девушка стала их делать на заказ. Многие из тех, кто приобрел их, живут за пределами страны.

С годами росло мастерство. Для изготовления кукол она уже использует фарфор, а для нарядов – натуральный шелк, бархат, кожу, антикварные вышивки, бисер. Ее приглашают на выставки, она дает мастер-классы детям. Теперь планирует открыть курсы для желающих заняться этим творчеством. Для Оксаны рукоделие - это заряд положительных эмоций, внутренней гармонии. Сегодня она вновь погрузится в этот чудесный мир, наполненный красотой и воплощением фантазий. А увидеть ее шедевры можно будет и на выставке в Национальном музее.

В «Степной гармонии» о себе заявили еще 15 мастеров прикладного искусства республики. Здесь представлены национальные костюмы, текстильные изделия, предметы быта и целая галерея сувенирной продукции.