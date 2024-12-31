Сегодня 120 лет со дня рождения народного поэта Калмыкии Санджи Каляева.

Вклад литератора и литературоведа, фольклориста, переводчика, драматурга, первого директора национального театра в калмыцкую культуру стал неотъемлемой частью духовного наследия региона. Санджи Каляевич Каляев родился 2 января 1905 года в Цаганнурском аймаке. Как и у многих представителей национальной интеллигенции, у Каляева, получившего образование сначала в техникуме, а затем в Саратовском пединституте, творческий талант проявился в период учительства и работы в газете. Из-под его пера стали рождаться глубокие образы в стихотворной форме и многогранные драматургические произведения. Он автор первых калмыцких музыкальных спектаклей, переводчик произведений мировой литературы. Его версии Мольера, Крылова, Лермонтова и других на родной язык сделали классику доступной для калмыцкого читателя. А написанные песни «Элистинская жемчужная ночь» и «Как мне быть с тобой» стали музыкальными шедеврами.

Пережив репрессии и ссылку задолго до депортации всего народа, Санджи Каляев возвратившись в Калмыкию, продолжил творить.

После реабилитации в 1956 году занимался научной и литературной деятельностью, работал в Калмыцком научно-исследовательском институте и редактировал журнал «Теегин герл».

Санджи Каляев - кавалер орденов Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени. Памятник ему установлен в родном поселке, а имя увековечено в названии столичной улицы.

В день рождения народного поэта в 18:10 в эфире Радио России. Калмыкия прозвучит передача «Мартгдшго нерд» (Незабываемые имена). Не пропустите на волне 102,7 ФМ.