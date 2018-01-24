ГТРК «Калмыкия» сообщает о месте и времени проведения жеребьёвки бесплатного и платного эфирного времени на выборы Президента Российской Федерации. Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Калмыкия» информирует о том, что проведение жеребьевки по определению дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации, политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, совместных агитационных мероприятий в рамках предоставляемого бесплатного эфирного времени на телеканалах «Телеканал «Россия» (Россия — 1)», «Российский Информационный Канал «Россия — 24» (Россия — 24)» и радиоканалах «Радио России», «Маяк», при проведении выборов Президента Российской Федерации, состоится: 14 февраля 2024 года, в 10.00 часов по адресу: г. Элиста, ул. Пушкина, 18, Избирательная комиссия Республики Калмыкия. Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Калмыкия» информирует о том, что проведение жеребьевки по определению дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации, политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, совместных агитационных мероприятий в рамках предоставляемого платного эфирного времени на телеканалах «Телеканал «Россия» (Россия — 1)», «Российский Информационный Канал «Россия — 24» (Россия — 24)» и радиоканалах «Радио России», «Маяк», при проведении выборов Президента Российской Федерации, состоится:

4 февраля 2024 года, в 15.00 часов по адресу: г. Элиста, ул. М. Горького, 34, 1 этаж.