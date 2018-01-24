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7 февраля, 11:00
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ГТРК «Калмыкия» публикует Регламент оформления приемки от зарегистрированных кандидатов на должность Президента РФ.

ГТРК «Калмыкия» публикует Регламент оформления приемки от зарегистрированных кандидатов на должность Президента РФ, политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов на должность Президента РФ, материалов, содержащих признаки предвыборной агитации, для размещения в региональном эфире ГТРК «Калмыкия» в рамках средств массовой информации ГТРК - общероссийских обязательных общедоступных телеканалов «Телеканал «Россия» (Россия – 1)», «Российский Информационный Канал «Россия – 24» (Россия – 24)» и радиоканалов «Радио России» и «Маяк» в период избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации. Скачать документ можно по ссылке

https://disk.yandex.ru/i/6S_7ZhMaOqGo1A

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