ГТРК «Калмыкия» публикует Регламент оформления приемки от зарегистрированных кандидатов на должность Президента РФ, политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов на должность Президента РФ, материалов, содержащих признаки предвыборной агитации, для размещения в региональном эфире ГТРК «Калмыкия» в рамках средств массовой информации ГТРК - общероссийских обязательных общедоступных телеканалов «Телеканал «Россия» (Россия – 1)», «Российский Информационный Канал «Россия – 24» (Россия – 24)» и радиоканалов «Радио России» и «Маяк» в период избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации. Скачать документ можно по ссылке

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