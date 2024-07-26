30 Июля пройдет Жеребьевка по распределению эфирного времени для проведения предвыборной агитации

Жеребьевка по распределению эфирного времени для проведения предвыборной агитации на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания при проведении выборов Главы Республики Калмыкия пройдет в Избирательной комиссии Республики Калмыкия 30 июля 2024 года в 11:00 часов по адресу: г. Элиста, ул. Пушкина, 18. Об этом сообщили сегодня в избирательном комиссии Калмыкии.