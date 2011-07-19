8 апреля, 14:49
 17 °C
83,29
76,25
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
8 апреля, 16:54

Жителям Калмыкии представят макет нового микрорайона «Молодежный» в Элисте

Жителям Калмыкии представят макет нового микрорайона «Молодежный» в Элисте

Каждый желающий сможет познакомиться с ним и задать интересующие вопросы. Как сообщил во время прямого эфира в телеграм профильный министр Антон Рубанов, разработка планировки территории подходит к логическому завершению. В середине лета начнется строительство, а через три недели станет известно, где будет размещаться макет полноценной схемы реализации проекта.

Кроме того, профильный министр рассказал о ходе работ, проводимых в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». И отметил, что вместе с теми дорогами, которые начали строить в прошлом году, возводятся и новые. Никаких рисков, что будут незавершенные объекты, нет. К примеру, три дня назад подрядчик вновь приступил к работам по реконструкции дороги «Элиста-Арзгир-Минеральные воды». А вот вопрос реализации строительства городских дорог стоит остро. 

Всего же в этом году в Калмыкии планируется отремонтировать более 132 километров дорожной сети. Из них свыше 115-ти – автодороги регионального значения.

 Следите за новостями в Instagram!
Другие новости по теме
По вине пьяного водителя пострадали дети
19 июля 2011, 20:27
По вине пьяного водителя пострадали дети
Государственному пожарному надзору исполняется 84 года
19 июля 2011, 19:10
Государственному пожарному надзору исполняется 84 года
Яшкуляне впереди всех по заготовке сена
19 июля 2011, 18:13
Яшкуляне впереди всех по заготовке сена
Победитель тендера на строительство водовода станет известен 12 августа
19 июля 2011, 17:30
Победитель тендера на строительство водовода станет известен 12 августа
Роспотребнадзор выявил контрафактные товары для детей
18 июля 2011, 21:43
Роспотребнадзор выявил контрафактные товары для детей
Переселенцы из аварийного дома въехали в необустроенные квартиры
18 июля 2011, 20:58
Переселенцы из аварийного дома въехали в необустроенные квартиры
Как сохранить численность сайгаков?
18 июля 2011, 20:11
Как сохранить численность сайгаков?
Сотрудники ПДН контролируют неблагополучные семьи и ночную жизнь подростков
18 июля 2011, 19:35
Сотрудники ПДН контролируют неблагополучные семьи и ночную жизнь подростков
Трое пострадавших в результате ДТП в Яшкульском районе
18 июля 2011, 18:20
Трое пострадавших в результате ДТП в Яшкульском районе
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия