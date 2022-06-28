Желающих окунуться в прекрасный мир калмыцкого изобразительного искусства ждут в стенах Национальной библиотеки Амур-Санана

Сегодня там пройдет открытие персональной выставки талантливого художника Олега Хейчиева. С красивым названием "Калмыкия – край цветов и весны". Шесть лет назад, на музейной площадке были представлены его первые картины. Теперь живописец порадует своих поклонников интересными сюжетами, богатым колоритом и неповторимым романтизмом своих новых работ.



Пейзажи и портреты объединяет одна общая тема – любовь к родной Калмыкии, ее людям и неповторимым уголкам степной столицы.



Фото: www.elista.org