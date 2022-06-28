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8 февраля, 08:17

Желающих окунуться в прекрасный мир калмыцкого изобразительного искусства ждут в стенах Национальной библиотеки Амур-Санана

Желающих окунуться в прекрасный мир калмыцкого изобразительного искусства ждут в стенах Национальной библиотеки Амур-Санана

Сегодня там пройдет открытие персональной выставки талантливого художника Олега Хейчиева. С красивым названием "Калмыкия – край цветов и весны". Шесть лет назад, на музейной площадке были представлены его первые картины. Теперь живописец порадует своих поклонников интересными сюжетами, богатым колоритом и неповторимым романтизмом своих новых работ.

Пейзажи и портреты объединяет одна общая тема – любовь к родной Калмыкии, ее людям и неповторимым уголкам степной столицы.

Фото: www.elista.org

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