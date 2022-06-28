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13 ноября, 12:45

Заместитель Генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Рифат Сабитов награжден медалью Министерства Обороны РФ «З

Заместитель Генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Рифат Сабитов награжден медалью Министерства Обороны РФ «З
Приказ о награждении подписал Министр Обороны Сергей Шойгу. Согласно статуту, медалью награждаются военнослужащие и гражданские лица за значительный вклад в укрепление обороны, за успешную организацию и развитие взаимодействия Вооружённых Сил с органами государственной власти всех уровней и общественными организациями при решении задач, направленных на укрепление обороны России. Также медалью «За вклад в укрепление обороны РФ» награждены: академик Евгений Велихов, герой Советского Союза, генерал-полковник Борис Громов, генеральный секретарь ОДКБ (в 2003—2016 гг.) генерал-полковник Николай Бордюжа, начальник Генерального штаба (в 2004—2008 гг.) генерал-армии Юрий Балуевский, главный редактор «Российской газеты» Владислав Фронин.
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