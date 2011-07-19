За прошлую неделю и 3 дня майских праздников на дорогах республики зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибло, 28 - получили травмы различной степени тяжести

Так, 25 апреля 46-летний житель Кетченеровского района, управляя автомашиной Киа-Рио, двигаясь по федеральной автодороге Р-22 «Каспий», не учел необходимую дистанцию до впереди движущегося транспортного средства Хендэ-Солярис, под управлением 43-летнего жителя Малодербетовского района и совершил столкновение. В результате которого оба водителя получили ранения, в медучреждение были также доставлены четверо пострадавших пассажиров.